Bij Black & White’s kan je ook terecht voor Afrikaanse kapsels vdt

18 maart 2019

13u24 0

Nathalie en Rocky hebben zopas in de Gilainstraat 17 Black & White’s geopend. In dit schoonheidssalon kan je terecht om je nagels te laten doen, je gezicht te laten verzorgen en je een nieuw kapsel te laten aanmeten. “Bijzonder is dat we naast het Europese ook het Afrikaanse kapsel verzorgen”, zegt Nathalie. “Zo’n zaak bestond in Tienen nog niet en dat was jammer vonden wij, want hier leeft toch een grote Afrikaanse gemeenschap. Daarnaast specialiseren we ons in weaving, waarbij we extensions of haarverlengingen op een natuurlijke manier aanbrengen.” En ook de mannen zijn welkom in Black & White’s om hun baard te laten trimmen.

De zaak is open op donderdag, vrijdag en zaterdag. Voor een afspraak kan je telefoneren naar 0486/89.35.06 en 0476/99.80.77.

Op de Facebookpagina Nails Body & Hair kan je meer info terugvinden.