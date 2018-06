Big Jump in de Grote Gete 27 juni 2018

02u31 0

Hoegaarden





Iedereen is op zondag 1 juli vanaf 14 uur welkom op de Big Jump in de Grote Gete aan de Pastoorstraat, tussen de Invalsweg en Groot Overlaar. Voor de echte jump vindt er een miniatuurvlottenrace plaats. Iedereen kan deelnemen met zijn of haar creatie. Enkel vlotjes van maximum 20 op 30 centimeter en vervaardigd uit milieuvriendelijk materiaal worden toegelaten. Er is een prijs voor het snelste en voor het origineelste vlot. De Jump zelf vindt plaats om 15 uur. "De Big Jump is een goed middel om erop te blijven hameren dat onze rivieren weer levend moeten worden en plekken moeten zijn waar het aangenaam vertoeven is", zegt Luc Nagels van Natuurpunt. (VDT)