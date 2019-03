Bietenclub ontgroent reus Tiske vdt

15 maart 2019

12u40 0

Op 23 maart zal de Bietenclub ter gelegenheid van haar eerste lustrum sinds de heroprichting en het veertiende lustrum sinds de oprichting, reus Tiske ontgroenen tot volwaardig ‘commilito’ van de Bietenclub.

Een ontgroening is het moment waarbij een ‘schacht’ in de club officieel een volwaardig lid wordt van de club. Vooral kenmerkend is dat het clublint van het lid niet meer op de linkerschouder gedragen hoeft te worden, maar aan de rechterschouder. ‘Via een oude foto van de Bietenclub zijn we te weten gekomen dat Tiske in de jaren ‘50 van vorige eeuw tot schacht gedoopt werd’, zegt Jonas Beyens, cantor van de Bietenclub. “Na een halve eeuw als schacht van de Bietenclub, vonden we dat het tijd was om hem te ontgroenen.”

Samen met de reuzengilde gaat de Bietenclub dit plechtig doen op haar ‘Dies Natalis’ op 23 maart om 16.30 uur. “We beginnen de activiteit met een gidsbeurt door ‘t Toreke door oud-lid Gilbert Declercq en vervolgens zullen we Tiske de kans geven om te ontgroenen en krijgen de leden van de Bietenclub de kans om reus Mie te dragen”, besluit Jonas.

