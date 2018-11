Bietenboeren en suikerfabrieken meest getroffen door afschaffen suikerquota Christian Hennuy

14 november 2018

De Europese Commissie presenteerde in de landbouwcommissie van het Europees Parlement in Straatsburg enkele conclusies over de huidige situatie van de suikersector. De Commissie ziet hoopvolle signalen voor het volgende oogstjaar. “Maar de Commissie heeft de houding van ‘wait and see’, terwijl wij denken dat het in de hele keten vooral de bietenboeren en de producenten zijn, die getroffen worden. Er moet iets gebeuren, maar steeds meer zaaien en produceren helpt niet”, zegt Peter Haegheman, secretaris-generaal van de Confederatie van Belgische Bietenplanters.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE), lid van de parlementaire commissie Landbouw: “De gehoopte positieve ontwikkelingen van de Commissie na het afschaffen van suikerquota vorig jaar bleven duidelijk uit. Meer zelfs: de bietensector kende een erg moeilijk jaar, met historisch lage prijzen. Zo was de prijs voor een ton witte suiker op haar dieptepunt 346 euro: dat is 147 euro per ton minder sinds het afschaffen van de quota. Daarenboven kenden onze Belgische bietentelers een zeer slechte oogst na de droogte van deze zomer. Na mijn werkbezoek in oktober vorig jaar aan de Tiense Suikerraffinaderij (TS) stelde ik al vast dat de sector ook problemen kent door onder andere de import van Braziliaanse suiker.”

De Europese Commissie verklaarde dat er tekenen zijn van herstel. “De Commissie stelde dat de sector zich volop aanpast aan de vernieuwde marktsituatie na het afschaffen van de quota en nam daarbij een voorzichtige houding aan door te stellen dat het beter is om niet tussen te komen op deze herstellende markt. Ik vrees dat als de Commissie niet ingrijpt en ervan uitgaat dat de markt zich vanzelf herstelt, dit zal gebeuren ten koste van onze bietentelers en de volledige suikersector. Ik vraag me af hoe de Commissie het overleven van de suikerboeren in Europa zal garanderen”, besluit Hilde Vautmans.

Ook de Tiense Suikerraffinaderij (TS) komt met dezelfde boodschap. Thomas Hubbuch, CEO: “Actieve maatregelen van de Europese Commissie zijn nodig om een duurzaam herstel te garanderen voor alle partijen in de sector.”

Peter Haegheman denkt dat de bietentelers en producenten ook een stuk verantwoordelijkheid dragen. “Men is meer bieten beginnen uit te zaaien en de fabrieken zijn meer gaan produceren, maar dat is geen oplossing, dat pakt niet. We moeten samen bekijken wat we wettelijk mogen doen aan deze situatie en Europa zou ook veel krachtdadiger moeten optreden tegen concurrentie uit Brazilië en India. We hebben geconstateerd in heel de liberalisering van de suikermarkt dat hoe vroeger men in de keten zit, hoe groter het impact. Dus zeker bij de bietenplanters en ook bij de fabrieken, de producenten. De grote voedingsketens, de Coca Cola’s en Nestles van deze wereld, hebben er nauwelijks hinder van. En ook de consument merkt er weinig van. We moeten een oplossing vinden, maar een mirakelrecept bestaat niet in de vrije wereldmarkt.”