Bier- en chocoladetasting Christian Hennuy

11 december 2018

Het Davidsfonds Tienen organiseert in aanloop naar de eindejaarsfeesten, samen met de kenners bij uitstek van ‘BierOlade’ een ludieke doe- en proefactiviteit die het complementaire en de interactie tussen bier en chocolade in de verf zet. Dit gebeurt op donderdag 13 december van 19.30 uur tot 21.30 uur in het zaaltje van Park Passionisten- WZC nabij de H.Hartkerk aan de Aarschotsesteenweg. Deelname kost 25 euro. Inbegrepen zijn een proeverij van vier krakers van bieren met bijhorende pralines en geanimeerde info door kenner Werner Callebaut van Bierolade. Betaling door storting op rekeningnummer BE03 7340 3435 5284 van DavidsFonds Tienen met de vermelding ‘Tasting Bierolade’. Info: tienen@davidsfonds.net