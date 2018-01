Bezoekerscentrum Z.O.E.T. zit in opstartfase 02u27 0 Foto Bollen Schepen Wim Bergé bij het vroegere Suikermuseum, waar nu bezoekerscentrum Z.O.E.T. komt. Tienen De stad trekt een investeringsbudget van 352.500 euro uit voor de ontwikkeling van het nieuw bezoekerscentrum met cafetaria, streekshop en ruimte voor thematentoonstellingen, Z.O.E.T. genaamd. Dat komt in de plaats van het vroegere Suikermuseum aan de Erfgoedsite op de Markt. "De opening van de eerste fase is eind september gepland", zegt schepen van Cultuur, Wim Bergé (CD&V).

"Z.O.E.T. is niet alleen een antwoord op de vraag wat er in de plaats van het Suikermuseum kan komen, het is het herdenken van de hele site, met behoud van de sterktes ervan: de integratie van toerisme en erfgoed, de samenwerking met tal van partners, de aanwezigheid van de Techniek- en Wetenschapsacademie van UCLL en de centrale ligging aan de Grote Markt", aldus schepen Bergé.





Z.O.E.T. zal bestaan uit een gratis toegankelijk bezoekerscentrum met onthaal, informatie en teasers van de vaste en wisselende thematentoonstellingen in het gebouw. "De vaste tentoonstelling heeft als thema de geschiedenis van Tienen en ontsluiert het verborgen verleden van Tienen als stedelijk centrum in een plattelandsregio, van de Romeinse tot de nieuwe tijd", kondigt Bart Becker, diensthoofd Erfgoedsite, aan. "De wisselende thematentoonstellingen belichten de voedselketen in Tienen en de regio, met suiker als rode draad. Tienen is immers altijd het centrum geweest van een landbouwstreek. De ontwikkeling van de stad als handelsknooppunt en industrieel centrum is te danken aan de landbouw. Nog steeds is er in Tienen een ruime sector van bedrijven die landbouwproducten verwerken of veredelen."





In de loop van 2018 zal Z.O.E.T concreet vorm krijgen. Zopas schreef de stad een concessie uit voor de uitbating van het horecagedeelte. Tot 1 maart kan je jouw kandidatuur indienen bij de dienst toerisme en erfgoed, Grote Markt 3, Tienen. Voor info kan je terecht via mail naar bart.bekker@tienen.be. (VDT)