Bewoners Lindebaan wachten al 24 jaar op dag dat stadsbestuur hun straat (helemaal) asfalteert 15 maart 2018

02u26 0 Tienen Raymond Celis (78) uit de Lindebaan in Oplinter vraagt het stadsbestuur om iets te doen aan de rijweg. Vandaag bestaat die deels uit kiezels en deels uit asfalt.

"Elke dag moeten mijn buren en ik de steentjes van het wegdek borstelen om te voorkomen dat een fietser hier tegen de grond gaat. Maar ik ben het beu om dat te doen."





Raymond woont sinds september 1994 op de Lindebaan. "Toen bestond de straat uit een stukje asfalt en de rest was aarde, wat uiteraard vaak voor een modderpoel zorgde. Vandaar dat mijn buren en ikzelf kiezels gelegd hebben. Dat was uiteraard maar een tijdelijke oplossing, in afwachting dat het stadsbestuur de weg volledig in asfalt zou aanleggen. Helaas is dat nooit gebeurd."





Raymond engageerde zich de afgelopen 24 jaar om dagelijks de kiezels, die op de weg belandden na passage van het verkeer, weg te borstelen. "Hadden we dat niet gedaan, dan was hier zeker een fietsongeluk gebeurd. Deze weg wordt vaak door jonge fietsertjes van de nabijgelegen school genomen. Zo vermijden ze het drukke dorpsplein. Is het dan te veel gevraagd aan de stad om hier een deftige weg te krijgen?"





Volgens schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld), is de aanleg van de weg niet meer mogelijk dit jaar. "De offertes van de aannemers liggen dit jaar driemaal hoger dan de prijs van het bestek. Bijgevolg doen we nu alleen maar echt dringende en noodzakelijke asfaltwerken. De bewoners zullen dus nog minstens tot volgend jaar moeten wachten." (VDT)