Bewoners Huis in de Stad runnen pop-upzaak 09 juni 2018

02u30 0

Brouwerij Hoplinter en bar Costa Comma slaan de handen in mekaar om tijdens het weekend in de zomer op de oude Collegesite een pop-upbar Costa Hoppa uit te baten.





Maar op dinsdag, woensdag en vrijdag staan de bewoners van Huis in de Stad, een voorziening voor mensen met een mentale handicap, klaar om de drankgelegenheid uit te baten en dat van 10 tot 16 uur. "Op deze manier kunnen we onze cliënten op een positieve manier in Tienen helpen integreren en onze voorziening meer bekendheid geven bij de Tienenaars", zeggen begeleiders Katty Es en Karen Reggers.





"Net zoals in de ateliers van onze dagcentra willen wij hen hier ook een zinvolle dagbesteding aanbieden en ieders talenten in de verf zetten." Met veel enthousiasme gingen de bewoners aan de slag op hun eerste dag. Onder hen ook Kevin Van Den Bosch, de vedette van het Eén-programma Down The Road. "Het is echt leuk om barman te spelen. Nog even oefenen, maar het gaat goed." (VDT)