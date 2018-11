Bewoner betrapt dame in tuin Kristien Bollen

09 november 2018

Op de Diestsesteenweg in Tienen heeft een bewoner donderdagnamiddag rond 14.50 uur een jongedame in de tuin betrapt. Toen de eigenaar van de woning de onbekende dame aansprak, beweerde ze naar “iemand” op zoek te zijn, waarop ze niet veel later op de vlucht sloeg. Politiepatrouilles konden de verdachte dame niet meer in de buurt aantreffen