Betty Duwaerts (69)begraven met militaire eer 23 mei 2018

02u54 0 Tienen Gisteren vond de uitvaart plaats van Betty Duwaerts in de Sint-Germanuskerk. Ze werd begraven met militaire eer, met de marinevlag op haar kist en met wel een dertigtal aanwezige duikers-ontmijners van DOVO, van wie ze meter was. De middenbeuk van de Sint-Germanuskerk was goed gevuld bij het afscheid.

Betty (69) was meter van de Duikers-Ontmijners van de Marine, Meter van de duikers van de Vriendenkring Duikers van alle machten, en Ere-kwartiermeester bij de marine. Ze baatte samen met haar echtgenoot Guido Moniquiet gedurende 25 jaar het café Transit uit aan het station, en was ook nauw verbonden met de Nelson Sweepers, de oud-gedienden van de Zeemacht van Tienen en omstreken. De duikers-ontmijners vormden een erehaag aan de ingang van de kerk, en tijdens de plechtigheid bleven vier militairen constant naast de kist voor het altaar. Michel Gysenberg nam het woord in naam van de Nelson Sweepers en vertelde deze opmerkelijke anekdote. Ooit zei Betty tegen Koning Albert: "Sire, ik ben de meter van uw zoon." "Hoezo?", reageerde de koning geschrokken. "Wel, ik ben meter van de Duikers-Ontmijners en uw zoon Prins Laurent is ook Duiker-Ontmijner, dus ben ik zijn meter". Het is onder impuls van Betty dat Tienen de peterstad werd van de Duiker-Ontmijners. Ook de Fregatkapitein, commandant van DOVO sprak de menigte toe: "Al 25 jaar geleden hoorde ik over de banden tussen de Duikers-Ontmijners en Tienen, en onze meter Betty. Ze is er nu niet meer, maar Betty zal altijd onze meter blijven". (HCH)