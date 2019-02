Betrapte fietsendief laat fiets achter en neemt de vlucht Kristien Bollen

18 februari 2019

16u47 5

In de Bronstraat in Tienen werd gisteravond rond 18.15 uur een fiets gestolen. Het slachtoffer ging samen met enkele vrienden op zoek in de buurt naar de fiets. Even later herkende iemand een fietser met de gestolen fiets. Toen de dader merkte dat hij betrapt was, liet hij de fiets achter en nam te voet de vlucht. De politie werd op de hoogte gebracht. Die onderzoekt de zaak verder.