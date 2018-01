Betrapte dief gaat lopen 02u23 0

In de Getestraat in Tienen heeft een inbreker zaterdag rond het middaguur geprobeerd om een appartementsgebouw binnen te dringen. De bewoonster hoorde eerst lawaai aan de voordeur van haar flat, en vervolgens gerommel aan de rolluiken. Niet veel later werd een ruit ingeslagen. De vrouw ging meteen kijken wat er aan de hand was, en zag nog net hoe een man met hamer in de hand de benen nam. Hij is voorlopig spoorloos.





Diezelfde namiddag moest de politie nog een tweede keer uitrukken naar de Getestraat. Opnieuw ging het om een inbraakpoging. De daders konden de woning niet binnendringen. (HCH)