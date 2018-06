Bestuurster naar ziekenhuis na botsing 07 juni 2018

02u52 0

Een 32-jarige bestuurster uit Tienen is woensdagvoormiddag om 9.30 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze met haar auto in de Minckelersstraat in Leuven tegen een bloembak was gereden. De bestuurster raakte daarbij lichtgewond. Haar auto was niet meer rijvaardig en moest worden versleept. De dame legde een negatieve ademtest af. (ADPW)