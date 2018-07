Bestuurder rijdt fietsster aan en vlucht weg 06 juli 2018

Op de Leuvenselaan is woensdagnamiddag rond 16.20 uur een fietsster aangereden door een wagen die afdraaide. De fietser kwam hierdoor ten val, maar de witte wagen reed echter verder. Het slachtoffer, de 41-jarige E.B. uit Tienen, liep schrammen op en verkeerde in shock. ze werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen. (KBG)