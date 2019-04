Bestuurder met voorlopig rijbewijs onder invloed verdovende middelen Kristien Bollen

11 april 2019

In de Waaibergstraat in Tienen merkte een politiepatrouille gisterennacht rond 0.25 uur een bestuurder van een Mini Copper op door zijn vreemd rijgedrag. Bij controle bleek de 21-jarige bestuurder die over een voorlopig rijbewijs beschikte, onder invloed te zijn van verdovende middelen. Het rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Later zal de jongeman zich mogen gaan verantwoorden bij de politierechtbank.