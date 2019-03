Bestuurder met 2,48 promille maakt brokken Kristien Bollen

05 maart 2019

Net voor de rotonde aan de Oostelijke ring in Tienen ramde deze namiddag rond 15.15 uur de bestuurder, de 68-jarige V.W. uit Hasselt , enkele verkeersborden. Vervolgens nam hij op de rotonde ook nog eens de verkeerde rijrichting, nam nog enkele verkeerspaaltjes mee en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een betonnen verkeersgeleider. Zijn Citroen C5 raakte zwaar beschadigd, hijzelf was gewond en diende te worden overgebracht naar de spoeddienst van het regionaal ziekenhuis in Tienen. De man bleek maar liefst 2,48 promille in het bloed te hebben en moest meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren