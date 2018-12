Bestuurder krijgt klappen van verkeersagressor Kristien Bollen

04 december 2018

In de Valkenswaardlaan in Tienen deed zich deze voormiddag rond 10.40 uur een geval van verkeersagressie voor. Volgens een bestuurder gedroeg een andere bestuurder zich nogal onstuimig in het verkeer en deed hem hierop attent. De “vlotte” bestuurder zette zich wat verderop aan de kant van de weg. Toen de 59-jarige man uit Tienen de 56-jarige bestuurder aansprak over zijn onverantwoorde rijstijl, kreeg die twee klappen in het aangezicht van de laatste. Toen de vrouw van het slachtoffer tussenbeide kwam, nam de verdachte de vlucht.