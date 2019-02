Bestuurder knalt tegen muurtje woning en vlucht Kristien Bollen

18 februari 2019

16u40 0

In de Begijnenstraat in Tienen stelde een bewoner gisterochtend rond 5 uur vast dat het muurtje aan zijn woning beschadigd was. Een bestuurder reed hierop in en nam de vlucht. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.