Bestuurder gewond bij botsing met vrachtwagen Kristien Bollen

01 april 2019

15u56 0

Op de Invalsweg in Tienen is deze middag rond 11.30 de bestuurder van een militair voertuig lichtgewond geraakt bij een kop-staartaanrijding met een vrachtwagen. Beide voertuigen stonden stil voor het rode licht. Toen het groen werd, vertrok de vrachtwagen ietsje te snel en reed dus achteraan in op de wagen. De bestuurder van de auto, de 24-jarige V.C. uit Jette, raakte gewond en werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Tienen. Een van de voertuigen verloor ook olie, waardoor de brandweer een deel van de invalsweg moest komen reinigen. Tijdens de nodige vaststellingen en opruimingswerken was er heel wat verkeershinder.