15 maart 2019

18u17 0

In de Fabrieksstraat in Tienen vatte deze ochtend rond 5.25 uur een bestelwagen vuur. De Opel stond vlak in de buurt van enkele garageboxen geparkeerd. Brandweer snelde ter plaatse en konden voorkomen dat het vuur oversloeg. Mogelijk ontstond de brand doordat in de bestelwagen enkele chemische producten aanwezig waren en de dampen hiervan de accidentele brand veroorzaakten.