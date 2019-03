Bestelwagen knalt tegen geparkeerde wagens Kristien Bollen

06 maart 2019

17u43 0

In de Dokter J. Geensstraat in Tienen knalde deze ochtend rond 6.30 uur de bestuurder van een bestelwagen, een 20-jarige man uit Zelzate, tegen enkele geparkeerde wagens. Mogelijk was de bestuurder even onoplettend, hij blies safe.