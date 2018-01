Beschonken feestvierders afgevoerd naar het ziekenhuis 02u33 0

In Tienen moest de politie enkele keren uitrukken naar zaal Manège waar een Nieuwjaarsfuif plaatsvond. Drie heel erg dronken minderjarige personen moesten per ambulance worden afgevoerd naar de dienst spoedgevallen.





Een vierde persoon, een meerderjarige, werd door de politie meegenomen en ter ontnuchtering opgesloten in een cel van het commissariaat. (VDT)