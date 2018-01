Beschadigingen aan wagens 29 januari 2018

In de Pollepelstraat in Tienen stelde de eigenaar van een wagen zaterdagvoormiddag rond 10.15 uur vast dat vandalen die beschadigd hadden. Ook in de Heidestraat in Linter stelde die dag de eigenaar van een auto rond 15.45 uur vast dat vandalen die beschadigd hadden. De politie werd telkens ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen. (KBG)