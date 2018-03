Berbendaal zet werking meer in de verf 02 maart 2018

02u32 0 Tienen Het activiteitencentrum Berbendaal van de vzw Huis in de Stad, een opvangcentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap, bestaat tien jaar. Hier wordt werk aangeboden dat zoveel mogelijk aangepast is aan de leeftijd, de mogelijkheden en interesses van de gasten. "We hopen op wat meer werk naar de toekomst toe, want we merken toch dat veel potentiële klanten de weg naar ons nog niet vinden."

Berbendaal ligt wat verscholen in de Molenstraat nummer 35. Het centrum, zo'n honderd vierkante meter groot, beschikt over een grote polyvalente ruimte, ruime en aangepaste werkplaatsen, aangepast sanitaire en verzorgingsruimtes en toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en alle moderne comfort. "In verschillende ateliers, zoals het papieratelier, houtatelier, wol- en stofatelier en keukenatelier, kan elke deelnemer samen met begeleiders aan zinvolle of verkoopbare producten werken", zegt Hilde Van Goethem directeur van Huis in de Stad.





Om de werking wat meer bekendheid te geven, heeft Huis in de Stad een flyer gemaakt. "We merken dat veel mensen nog niet precies weten waar we mee bezig zijn en welke meerwaarde we kunnen bieden", zegt Katty Es, contactpersoon voor het werkatelier. "Waarvoor kunnen ze bij ons terecht? Bijvoorbeeld voor plooiwerk: brieven, folders en boekjes plooien en eventueel in een omslag steken. Verder kan er ook plakwerk afgeleverd worden. Dan denk ik aan postzegels en etiketten kleven. Onze gasten zijn ook heel vaardig in scheurwerk en snij-en knipwerk en het verpakken van materiaal op gewicht of op aantal, het inrollen van bestek, perforeren, stempelen, het samenstellen van folders, sorteren, nieten, het maken van cadeaupakketten en lamineren. Een heel aanbod dus!"





Voor meer info neem contact op via het nummer 016/81.91.19 of mail naar katty.es@huisindestad.be of marjan.debruyne@ huisindestad.be. (VDT)