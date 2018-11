Bepaal mee het thema van de Kweikersparade 2020 vdt

20 november 2018

13u23 0

In 2020 trekt de Kweikersparade door de straten van Tienen. De voorbereidingen zijn nu al volop aan de gang. Verenigingen, buurten, dorpen, organisaties en kunstenaars geven de taferelen vorm rond een centraal thema.



In 2015 was dit ‘1.000 jaar stadsrechten’. Voor de editie 2020 mogen de inwoners zelf het thema bepalen. Tot 31 december kan iedereen op www.kweikersparade.be een keuze maken tussen drie voorstellen: ‘Fluïde’, ‘Alliantie’ of ‘Transformatie’.



Tiens kunstenaar Joeri Minnart zorgde samen met zijn leerlingen voor een sfeerbeeld dat de thema’s illustreert. In het voorjaar van 2019 wordt het thema bekendgemaakt.