Benefietjogging Sanderloop vdt

06 december 2018

Op zondag 9 december wordt in Vissenaken een benefietjogging georganiseerd. Om de organisatie in goede banen te leiden, zullen de Sint-Pietsersstraat (tussen de Aarschotsesteenweg en Denneboomweg), Breisembroekstraat, Wolmersweg, Romeinsebaan (tussen de Aarschotsesteenweg en Sint-Pietersstraat) en Denneboomweg (tussen de Sint-Pietersstraat en Breisembroekstraat) verkeers- en parkeervrij gemaakt worden van 13.30 tot 19 uur. Alle info over de loop zelf vind je op de Facebookpagina van het evenement.