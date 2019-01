Belpop Bonanza Quattro Christian Hennuy

Op vrijdag 11 januari wordt het een dolle rally door het Belgische muzieklandschap met Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing. Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing (a.k.a. Jimmy Dewit) hebben een nieuw programma klaar met verrassende verhalen uit de vaderlandse muziekgeschiedenis. Ze brengen dit om 20.15 uur in CC De Kruisboog in Tienen. Belpop Bonanza Quattro is een reisprogramma in vier etappes. Delvaux en Ewing zetten hun 4x4 aan en racen langs vier plaatsen waar geschiedenis is geschreven door grote namen uit binnen- en buitenland. Met uiteraard veel humor. Toegang 20 euro. Organisatie: CC De Kruisboog. Reserveren: https://app.antigonetickets.be/nl/default/buy-tickets/index/distribution-id/129643/p/1