Beker uitgereikt voor langste duurvlucht Christian Hennuy

27 maart 2019

Bij de zweefvliegsectie van de Koninklijke Vliegclub De Wouw wordt jaarlijks de beker Gerard De Praetere uitgereikt, aan de zweefpiloot die het voorbije jaar de langste duurvlucht heeft gemaakt met vertrek en aankomst in Goetsenhoven. Bart Huygen haalde het en bleef 8 uur 14 minuten in de lucht, of 1 minuut langer dan Theo Stockmans. Op de derde plaats kwam Brett Tobback met 7 uur 30 minuten. Zweefvliegtoestellen worden steeds verbeterd. Enkele weken geleden werd één van de tweezitters vervangen door een prestatie tweezitter van het type Duo Discus. Dit toestel heeft een glijgetal van 45. Op een hoogte van 1000m kan het toestel, zonder tegenwind en zonder iets speciaals te doen, 45 km ver zweven.