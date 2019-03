Bekentenissen van een afvallige atheïst Christian Hennuy

15 maart 2019

De Dekenij Tienen organiseert op maandag 18 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur in de kapel van het Klooster van de Grauwzusters aan de Gilainstraat in Tienen, de lezing ‘Bekentenissen van een afvallige atheïst’. Spreker is Dennis Vanden Auweele Godsdienstfilosoof KU Leuven. Dennis Vanden Auweele ontdekte als jonge godsdienstfilosoof dat religie springlevend is. In zijn laatste boek legt hij uit wat godsdienst positief kan bieden. Hij brengt dit met een frisse open blik. Nadien is er gelegenheid voor vragen. De activiteit wordt afgesloten met een kleine receptie. Info: 016/38.98.91