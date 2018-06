Beiaardzomer vol herdenkingen 16 juni 2018

Naar jaarlijkse traditie kan men tijdens de maanden juli en augustus iedere woensdagavond een beiaardconcert meepikken in Tienen. Het openings- en slotconcert wordt voorafgegaan door een begeleid bezoek aan de toren van de Sint-Germanuskerk met beiaarddemonstratie. Stadsbeiaardier Luc Rombouts heeft een gevarieerd zomeraanbod in petto, dit keer in het kader van enkele belangrijke verjaardagen en herdenkingen met o.a. het 750-jarig overlijden van Beatrijs van Tienen en 100 jaar wapenstilstand na WOI. Op 11 juli zal er een Vlaamsgetint programma uit de Sint-Germanustoren klinken. Op woensdag 4 juli om 20 uur is er het eerste concert 'In Flanders Fields' om 20 uur. Dit concert wordt voorafgegaan door een torenbezoek om 18.30 uur. De ideale luisterplaats voor de concerten is de Apostelenhof tussen Wolmarkt en Veemarkt. Er zijn gratis programmaboekjes te verkrijgen in de streekshop. (HCH)