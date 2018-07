Beiaardconcert op Sint-Germanustoren 07 juli 2018

Op woensdag 18 juli van 20 tot 21 uur is er een beiaardconcert van op de Sint-Germanustoren door Audrey Dye. 'Légèreté et profondeur' zo luidt de titel van het concert gebracht door de bekende Waalse beiaardier Audrey Dey, actief in Waver en in Bergen. De ideale luisterplaats is de Apostelenhof tussen Veemarkt en Wolmarkt. (HCH)