Beiaardconcert Luc Rombouts 24 juli 2018

02u24 0

Op woensdag 25 juli van 20 tot 21 uur geeft stadsbeiaardier Luc Rombouts een beiaardconcert van op de Sint-Germanustoren.





Het slotwerk van het concert is de creatie van de triptiek 't Aller Stond, een nieuw werk van de Tiense componist en dirigent Rob Casteels, die in Singapore woont en werkt. De ideale luisterplaats is de Apostelenhof tussen Wolmarkt en Veemarkt. (HCH)