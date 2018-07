Beiaardconcert door Tin-Shi Tam 31 juli 2018

Op woensdag 1 augustus van 20 uur tot 21 uur geeft Tin-Shi Tam een beiaardconcert van op de Sint-Germanustoren. Tin-Shi Tam is afkomstig uit Hong Kong. Zij is momenteel professor muziek en beiaardier aan Iowa State University.





In Tienen speelt zij een gevarieerd programma. De ideale luisterplaats is de Apostelenhof tussen Wolmarkt en Veemarkt.





(HCH)