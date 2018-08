Beiaardconcert door Anna Kasprzycka 07 augustus 2018

De Poolse Anna Kaspryzcka brengt woensdag van 20 tot 21 uur een beiaardconcert vanop de Sint-Germanustoren. Anna Kaspryzcka is beiaardier en klankingenieur in Gdansk. Ze brengt een gevarieerd programma, met onder meer muziek uit Polen n.a.v. 100 jaar Poolse onafhankelijkheid. De ideale luisterplaats is de Apostelenhof tussen Wolmarkt en Veemarkt. (HCH)