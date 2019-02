Begeleide bier-en whiskyproeverij in Den Aflaat vdt

22 februari 2019

14u13 2

Op woensdag 27 februari brengen de Hagelandse Bier Genieters ‘Het Anker On Tour’ naar Tienen. “Voor deze Ankeravond zijn we te gast bij Café Den Aflaat op de Veemarkt.”

Een Ankeravond is veel meer dan een bier- en whiskyproeverij. Verwacht een interactieve totaalbeleving waarbij je ten volle kunt proeven en ontdekken. Zowel bekende als minder bekende Ankerbieren komen aan bod, met telkens een uniek bier van het seizoen. Iedereen kent natuurlijk Gouden Carolus Tripel, maar kun jij het smaakprofiel definiëren en de vier verschillende kruiden herkennen? Weet je ook hoe we op basis van dit bier prijswinnende Belgische whisky stoken? Onder leiding van de sympathieke Bert Mattijs leren zelfs de grootste kenners nog bij. Reserveren is noodzakelijk via www.hetanker.be/evenementen.