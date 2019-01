Bedevaart met lengte van marathon Christian Hennuy

16 januari 2019

Woensdag om 12 uur startte officieel het Dertienmaal aan de kerk van Hakendover, een bedevaartstocht waarbij telkens de afstand tussen de kerk en de kapel van OLV Ten Steen in Grimde wordt afgelegd: iets meer dan 3 kilometer heen en terug, en die afstand wordt 13 maal afgelegd, in totaal tussen 40 en 42 kilometer, al naargelang men de weg volgt of door de velden stapt. Om 14 uur was er een groepsstart aan de kerk.

Er waren heel wat wandelaars en bedevaarders vroeg op pad, vanaf 9 uur, door het mooie weer, maar er waren toch meer dan 100 mensen aanwezig voor de groepsstart. Achter het kruis, gedragen door Roger Wouters en de vlag van de Landelijke Gilde, gedragen door Hubert Arnauts, stapten de vormelingen en bedevaarders langs de Bronstraat en de Dertienmaalstraat, richting Grimde, met één gevaarlijke oversteek aan de Oostelijke Ring. Jean-Pierre Delande voorzitter van de Landelijke Gilde: “Het is de 35ste maal dat onze gilde meedoet aan deze groepsstart. Weldra op 1 maart vieren we trouwens onze 105de verjaardag.”. Burgemeester Marc Wijnants van Linter was ook één van de deelnemers: “Het is de eerste keer dat ik meedoe aan het Dertienmaal. Ik denk dat ik ongeveer 7 keer de afstand ga afleggen, en daarna een lekker pintje ga drinken in het gelegenheidscafé ‘Bij Simons’. Het Dertienmaal is traditie, erfgoed, vandaar dat ik dit ooit eens wilde doen”. De bedevaarders die het volledige Dertienmaal willen doen hebben nog de tijd tot donderdag 12 uur. Er waren ook heel wat Nederlanders bij, hoewel de meeste van onze noorderburen hun Dertienmaal bij Pasen afleggen. Na het Dertienmaal is Hakendover nog niet uitgefeest. Op zaterdag 19 januari om 20 uur is er een receptie voor de hele parochie, en op zondag 20 januari is het Hakendoverwijn, de winterkermis, met om 9.30 uur een hoogmis opgeluisterd door het zangkoor St.Cecilia en de K.Fanfare St.Isidorus. Het gelegenheidscafé ‘Bij Simons’ is het hele weekend open.