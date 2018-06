Beach Bar en pop-ups openen de deuren 16 juni 2018

02u33 0 Tienen Lekker luieren en genieten van optredens aan de Beach Bar, actief deelnemen aan workshops en een spannend avontuur beleven in de Escape Rooms, lekkere tapas eten of shoppen, het kan vanaf vandaag allemaal op de site van het Oude College.

Die stond leeg sinds de verhuis van de studenten naar de centrale scholencampus aan de Waaiberg. Verschillende personen en verenigingen werden gezocht om iets aan te vangen met de ruimte van zo'n 5.000 vierkante meter. Met resultaat, want het voormalig schoolgebouw is op initiatief van David Titeca een bruisende ontmoetingsplek geworden met. "We zijn enorm blij dat we hier een hele zomer het mooie weer mogen maken", zegt Steven Janssens, bedenker van de Beach Bar. "Er gaat hier een enorm leuke sfeer hangen dankzij lekkere cocktails, optredens van onder meer Okselvocht, Pat Krimson en de imitator van Michaël Jackson. We hebben volgende week ook een badpakkenspecial gepland. Voor de sportievelingen is er beachvolley, beachsoccer, badminton en petanque. Inschrijven hiervoor kan nog bij Carl Vanroy op het nummer 0496/23.89.48. Carl is mijn steun in dit avontuur, net als Karolien Jennes. Ik wil hen dan ook graag bedanken voor alle hulp."





De Beach Bar is elke dag open van 14 tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag van 14 tot 1 uur. Maandag worden de deuren gesloten, behalve wanneer er zich die dag een wedstrijd van de Rode Duivels voordoet. Naast de Beach Bar is er nog heel wat te beleven op de Oude Collegesite. De aanwezige pop-ups verwelkomen je graag en met veel enthousiasme. Alle info over deze bijzondere pop-ups vind je op www.oudcollegetienen.com.





(VDT)