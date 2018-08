Bart Thomas pleit voor parking aan necropolis 25 augustus 2018

02u26 0 Tienen Gemeenteraadslid Bart Thomas (sp.a) klaagt al geruime tijd het parkeerprobleem in Grimde aan. Het is een hele uitdaging om een parkeerplaats te vinden in de Torenstraat, de Keistraat en delen van de Pastorijstraat. Na lang zoeken heeft Bart, zelf een inwoner, nu het voorstel klaar om een parking te maken aan de begraafplaats in Gimde. "Die kan voor zowel de bezoekers van de Necropolis als voor de buurtbewoners nuttig zijn."

"Deze grond, 1.700 vierkante meter groot, is van een van de buurtbewoners van het kerkhof en deze mensen zijn bereid om dit grote stuk grond te verkopen", zegt een tevreden Bart. "Er is al een oplossing voor de herten die nu op deze grond gehuisvest zijn. Deze kunnen terug naar de vorige eigenaar. Dit zou een fantastische oplossing kunnen zijn voor Grimde, dat al jaren kreunt onder een groot tekort aan parkeermogelijkheden. De stad zal dus moeten investeren. Elk bestuur wil graag tweeverdieners of jonge werkende gezinnen aantrekken. Dat betekent dat je als stadsbestuur dan ook moet investeren in voldoende parkeerfaciliteiten en leefbaarheid van de buurt. Wij dringen er dan ook op aan dat het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige stappen neemt en stopt met talmen. En tegelijk zouden wij graag weten of het bestuur al een alternatief voor ogen heeft, als deze optie niet zou doorgaan", aldus Bart Thomas.





De stad bekijkt nog of dit voorstel stedenbouwkundig mogelijk is. "Aan de site van de Drie Tommen wordt momenteel ook een grote parkeerplaats aangelegd, dus de parkeermogelijkheden in Grimde worden sowieso al aangepakt", aldus schepen van Mobiliteit, Tom Roovers (Groen).





(VDT)