Barça Beats Christian Hennuy

16 januari 2019

18u44 0

Op zaterdag 19 januari van 21 uur tot 3 uur is er in de Manège aan het Sint-Jorisplein ‘Barça Beats’, de jaarlijkse fuif van het PISO ten voordele van buitenlandse stages van de 3de graad, evenals de jaarlijkse reünie voor oud-leerlingen. Line up: Voltage, Joris V., The PartyShakerz. Kaarten kosten 4 euro in voorverkoop, 6 euro aan de kassa. Reserveren http://sweettickets.be/ of bij leerlingen, in de BarBier, Patria en OperaBar.