Barbara Evrard nieuwe voorzitter Kwixx VANESSA DEKEYZER

16 maart 2018

03u06 0 Tienen Handelaarsvereniging Kwixx Tienen krijgt vanaf eind maart een nieuwe voorzitter: Barbara Evrard (44). Zij neemt de fakkel over van Carlo Joseph, die voor een nieuwe richting in de politiek bij Tienen Vooruit! kiest. Barbara wil Tienen verder promoten als handelsstad. "Er zijn vandaag veel uitdagingen voor de handelaars, maar samen moeten we die op een positieve manier aangaan."

Het is niet zo makkelijk om een handelaarsvereniging te leiden. Dat mochten voorzitters Bart Debbaut en daarna Carlo Joseph ervaren. Zij waren af en toe kop van jut. "Je bent natuurlijk het gezicht van de vereniging", beseft Barbara. "Maar daar laat ik me niet door afschrikken. Ik probeer in alles wat ik doe eerlijk te zijn en recht door zee en dat wordt door de klanten in de zaak die ik run in Tienen geapprecieerd, merk ik. Die lijn wil ik dan ook doortrekken naar Kwixx. Voor mij is stilstaan geen optie. Je moet vooruit en alles wat je tegenkomt op je weg, moet je een positieve twist geven."





Kwixx werd in september 2014 opgericht om de handel in het Tiense een duw in de rug te geven en de verschillende winkelwijken te centraliseren in één vereniging. "Dat is tot nu toe goed gelukt, maar er is uiteraard nog heel wat werk aan de winkel", zegt Carlo. "Maar dat werk kan ik niet via Kwixx realiseren. Vandaar mijn keuze voor de politiek. Op korte termijn is er zeker iets te zien in goedkopere parkeertarieven en meer parking om de handel aan te zwengelen, maar op lange termijn moet je inzetten op armoedebestrijding. Firma's die zich in Tienen willen komen vestigen, kijken namelijk naar het gemiddeld inkomen van de Tienenaar. Ligt dat te laag, investeren ze niet. Verder pleit ik voor meer steun voor startende handelaars en een verkleining van de handelskern."





Barbara ziet alvast veel potentieel in Tienen. "We hebben hier geen 'ketenwinkelstraten', maar wel mooie boetieks en winkeltjes met een persoonlijke aanpak en een bijzonder goede klantenservice. Dat wordt steeds meer opgemerkt door mensen uit het Leuvense, die hiervoor naar onze stad afzakken. Samen met Kwixx wil ik nog meer grenzen doorbreken en de poort naar het nabije Wallonië openzetten. Daarnaast zouden er enkele hiaten opgevuld moeten geraken, zoals het kleine aanbod aan kinderkleding. Ook wat betreft horeca kan er gerust wat bijkomen, zodat winkelen gepaard kan gaan met een lekker hapje eten of gezellig iets drinken."





Dit weekend organiseert Kwixx een lenteshopping. De winkels zullen ook op zondag open zijn van 14 tot 18 uur.