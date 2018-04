Barbara Evrard is voorzitter Kwixx Tienen 10 april 2018

Handelaarsvereniging Kwixx Tienen heeft nu officieel een nieuwe voorzitter: Barbara Evrard (44). De overdracht gebeurde zopas op de algemene vergadering. Barbara neemt de fakkel over van Carlo Joseph, die voor een nieuwe richting in de politiek bij Tienen Vooruit! kiest. Carlo werd met een flesje wijn bedankt voor zijn inzet. Barbara wil Tienen nu verder promoten als handelsstad. "Er zijn vandaag veel uitdagingen voor de handelaars, maar samen moeten we die op een positieve manier aangaan."





(VDT)