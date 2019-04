Bar Rolin op de Grote Markt in Tienen: Waar het bier uit een tank komt (“en je krijgt er geen hoofdpijn van!”) en wijn uit een automaat Vanessa Dekeyzer

02 april 2019

12u33 0 Tienen De Grote Markt is een horecazaak rijker. Bar Rolin opende zopas de deuren. “We willen een meerwaarde bieden aan de suikerstad met onze formule: eat, drink, dance”, zegt zaakvoerder André-Nicolas Rolin. “Bijzonder zijn ons tankbier en onze wijnautomaat.”

Meteen bij het binnenkomen springen de citernes met daarin 1.000 liter bier in het oog. “Met dit nieuwe systeem, uniek in de streek, serveren we licht verteerbaar bier met een uitmuntende smaak”, legt André-Nicolas uit. “We gebruiken in dit geval geen CO2 meer en toch krijgen we een perfecte kraag op ons bier. Dat komt door de plastic zak in de tanks, die met luchtdruk wordt leeggeperst. Het voordeel van biertanks is dat het gebruik minder milieubelastend is en dat bierleveranciers en horecapersoneel verlost zijn van het sleuren met vaten. En de klanten zullen er nooit hoofdpijn van krijgen!”

André-Nicolas is nog maar 30, maar hij weet heel goed wat hij wil. Hij studeerde af in de richting Hotelmanagement aan de Erasmus Hogeschool van Brussel, werkte daarna in enkele hotels, waarvan hij er meerdere mocht openen, en gaf ook les in de horecarichting. Nu slaat hij een andere richting in. “Ik droomde er al lang van om een eigen horecazaak te openen en dat moest in Tienen zijn, de plaats waar ik geboren en getogen ben. Het was wel even zoeken naar een geschikt pand. Toen brasserie De Gewichtige te huur kwam, zijn we meteen gaan praten met de eigenaar. Zo hebben we het pand zelfs kunnen kopen. Op die manier kan je pas echt je eigen ding doen.”

De inrichting oogt bijzonder hedendaags met leuke elementen zoals de speciale verftechnieken op de muren, het 3D-behang, de wijnboxtoren en de open haard. Nog een blikvanger is de wijnautomaat. “Naast de huiswijnen bieden wij nog tien exclusieve wijnen via deze automaat aan per glas, vier witte, één rosé en vijf rode. De beschrijving van deze wijnen valt te ontdekken op een aparte kaart”, zegt Christel Theunissen, de mama van André-Nicolas, die medevennoot in de zaak is. Ook de vriendin van André-Nicolas, Margaux Richard, en zijn beste vriend, Ryan Mc Ghee, stappen mee in dit avontuur. “Op die manier hoeven we met weinig personeel te werken, wat toch een moeilijkheid in de horeca is.”

Geen vast sluitingsuur

De zaak is behalve op maandag en donderdag open van 11 uur tot ’s nachts. “We hebben eigenlijk geen einduur en dat is ook het concept”, zegt Christel. “De meeste zaken in het Tiense zijn ’s avonds vrij vroeg gesloten. Bij ons kan je na een avondje cinema of een etentje nog wat gezellig komen bijpraten en voor wie een hongertje heeft, blijft de keuken open. Er kan ook altijd een dansje ‘geplaceerd’ worden. Op dinsdag zijn we met de markt wel wat vroeger open, vanaf 7 uur. In de namiddag sluiten we dan wel rond 15 uur. We hopen echt dat onze zaak een plekje mag worden met een thuisgevoel en vaste waarde, niet meer weg te denken in het Tiense horecaleven”, besluit Christel.