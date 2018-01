Bakker levert aan huis met bpost 'T PISTOLEEKE PIKT GRAANTJE MEE VAN POPULARITEIT ONLINE SHOPPEN VANESSA DEKEYZER

02u26 0 Foto Vanessa Dekeyzer 't Pistoleeke laat broden voortaan ook aan huis leveren via bpost. Tienen Je kan het zo gek niet bedenken of het kan door bpost bezorgd worden. Maar brood en patisserie zaten tot nu toe nog niet in het gamma. Bakkerij 't Pistoleeke in de Leuvensestraat brengt daar verandering in. "We lanceren deze extra dienst omdat online kopen goed ingeburgerd is bij de Belg en om mensen te bereiken die door het fileleed aan de Vesten de binnenstad willen vermijden", zegt Kim Menten.

Alle soorten brood, chocolade, snoepjes en lekkernijen zoals zelfgebakken speculaas kunnen voortaan aan huis of in een afhaalpunt via bpost geleverd worden. "Wie op maandag bestelt op onze website www.tpistoleeke.be, krijgt zijn bestelling - die op dinsdag wordt gebakken - woensdag aan", zegt Kim Menten.





"In het weekend wordt niet geleverd en op maandag een bestelling ontvangen, is niet mogelijk, omdat deze pakketjes anders vrijdag al moeten verstuurd worden. De bestelling is zo te lang onderweg en op die manier kunnen we geen vers product garanderen."





"Alle producten die verzonden kunnen worden, bakken we vers in de namiddag", gaat Kim verder.





Grote testfase

"Daarna worden ze in de late namiddag aan bpost bezorgd. Zo zijn ze minder lang onderweg met bpost. We verpakken ieder product bovendien hygiënisch in een stevige doos die tegen een stootje kan. Wie toch niet tevreden is, kan het product terugsturen en krijgt zijn geld terug. Momenteel doen we een grote testfase en rekenen we geen verzendkosten aan. De klant betaalt dus dezelfde prijs in onze webshop als in onze winkel en je krijgt alles gratis geleverd met bpost.





Eind januari doen we een evaluatie. Als blijkt dat het initiatief gesmaakt wordt, moeten we vanaf februari wel verzendingskosten doorrekenen. Dat zal neerkomen op ongeveer 4 euro per bestelling. Wie meerdere broden bestelt en aan 20 euro geraakt, hoeft geen extra kost te betalen."





Geen koeling

Kim merkt dat online bestellen steeds meer ingeburgerd geraakt. "Het zou te gek zijn om niet mee te doen. Uiteraard kunnen we niet al onze producten aan huis brengen, omdat er onderweg koeling ontbreekt. Voor onze verse producten kunnen de klanten hier altijd in onze winkel terecht."