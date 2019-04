Babbelen over boeken Christian Hennuy

19 april 2019

12u11 0

De Leesgroep bib Tienen komt op woensdag 24 april van 19.30 uur tot 22 uur samen in de stadsbibliotheek aan de Grote Markt 3. De Boekenbabbel geeft zin om regelmatig een boek te lezen en er samen met anderen op een aangename en ontspannen manier over te praten. Door in groep de boeken te bespreken, merkt men dat ieder een andere kijk heeft op eenzelfde boek. Dat verrijkt de leeservaring. Bovendien komt er ook nog achtergrondinformatie over het boek en de auteur. De leesgroep bestaat uit een vaste kern, maar er zijn ook mensen die af en toe komen. Op woensdag 24 april wordt ‘De beer en de nachtegaal’ door Katherine Arden besproken. Op woensdag 19 juni volgt ‘Het meesterstuk’ door Anna Enquist. Deelname kost 5 euro, een drankje en het lenen van het boek inbegrepen. Info: bibliotheek@tienen.be of 016/ 80. 56. 70