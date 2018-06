AWV wijzigt planning werken Vesten voor het najaar 08 juni 2018

Vanaf 6 augustus start Wegen en Verkeer met de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Sliksteenvest afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat de herinrichting van de Bergévest niet doorgaat tijdens het najaar van 2018 zoals eerder werd gecommuniceerd. "In overleg met alle betrokkenen is ervoor gekozen om de Vesten eerst volledig af te werken ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest alvorens de herinrichting van de Bergévest aan te vatten", klinkt het bij AWV. "Op die manier wordt vermeden dat er op te veel plaatsen tegelijk tijdelijke infrastructuur en hinder aanwezig is. Momenteel bespreken de partners welke maatregelen en omleidingen er vanaf 6 augustus worden ingesteld in de omgeving van de Oplintersepoort. Meer informatie hierover wordt later gecommuniceerd." (VDT)