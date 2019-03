Avondje Jazz door Les Barons in De Baron Kristien Bollen

16 maart 2019

12u00 0

Wie nog niet weet waar naartoe of wat te doen vanavond en liefhebber is van live Jazz muziek kan vanavond gaan genieten in het eetcafé De Baron in de Academiestraat in Tienen van héérlijke muziek. Les Barons (met artiesten uit de regio), brengt er vanaf 20 uur live Jazz tot ..... uur ? Iedereen is welkom, de toegang is gratis !