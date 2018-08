Autovrije Zondag 25 augustus 2018

Op zondag 16 september neemt de stad Tienen deel aan de Autovrije Zondag. Bedoeling is iedereen even te laten stilstaan bij het gebruik van de wagen en de gevolgen hiervan voor de leefomgeving en het milieu. Met tal van activiteiten wordt de binnenstad voor één dag aan de wandelaars en fietsers gegeven. Het programma kan je terugvinden op www.tienen.be. Hier vind je ook de straten op terug, waar die dag een parkeersverbod geldt. Wie de wagen nodig heeft, parkeert deze dan best tijdig buiten de autovrije zone. De parkings aan de Kazerne, Alexianenweg, het station en het ziekenhuis blijven bereikbaar. (VDT)