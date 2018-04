Autobatterijen gestolen 30 april 2018

Zaterdagvoormiddag werd aan het containerpark van Tienen de diefstal van autobatterijen vastgesteld. De politie kwam ter plaatse. Diefstal van afgedankte autobatterijen is een veel voorkomende handel. Dieven kunnen op de markt 50 cent per batterij krijgen, dus stelen ze grote hoeveelheden. Ze kwamen langs de draad aan de achterzijde van het containerpark binnen. Die werd al herhaalde malen doorgeknipt.





In het containerpark zijn geen camera's, maar het bedrijf H&D-systems heeft wel camerabeelden van de weg naar het containerpark. Die gaat de politie nog controleren.