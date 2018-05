Auto vat vuur na knal tegen rotonde 14 mei 2018

02u25 0 Tienen Op de rotonde van de Hannuitsesteenweg met de Zuidelijke Ring (R27) in Bost bij Tienen is zaterdagochend rond 4.50 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd.

De bestuurder van een wagen die uit de richting van Sint-Truiden kwam en richting Leuven reed merkte om een of andere reden de rotonde niet of veel te laat op. De bestuurder reed met zijn Toyota RAV4 Hybride tegen de rotonde, en kwam er deels bovenop tot stilstand. De immense klap was in de wijde omtrek te horen. Als bij wonder bleven de bestuurder en zijn passagier ongedeerd en konden net tijdig het voertuig verlaten. Door de immense klap vatte het wrak plots vuur. Hulpdiensten snelden ter plaatse, en de brandweer van Zone Oost Vlaams-Brabant van post Tienen hadden de handen vol om het vuur te blussen en nadien de rijbaan te reinigen. Hiervoor werd de rotonde deels afgesloten voor verkeer, en de politie zorgde voor een tijdelijke omleiding. (KBG)