Auto ramt vitrine voedingswinkel 14 februari 2018

02u36 0 Tienen In de Gilainstraat in Tienen is gisterennamiddag een wel een erg bizar ongeval gebeurd. Omstreeks 14 uur reed een Mercedes C220 de vitrine van een voedingswinkel aan diggelen gereden.

Een ouder koppel uit Zonhoven dat op bezoek was bij schoonfamilie in Glabbeek, was met de kleinkinderen op weg naar Tienen om inkopen te doen voor de communie. Toen ze links afdraaiden om op een vrijstaande plek te parkeren, merkte de achterliggende Mercedes bestelwagen dit manoeuvre te laat op en reed op zijn voorligger in. Door de klap vloog die door de etalage van de winkel. De ravage was enorm want niet enkel de etalage sneuvelde, maar ook enkele rekken met drank en voedingswaren vlogen door de winkel. Gelukkig was er op dat moment, op de verkoper na die achteraan de zaak stond, niemand in de winkel en vielen er geen slachtoffers. Ook het gezin in de wagen bleef ongedeerd, al waren de kinderen op de achterbank wel diep onder de indruk. (KBG)